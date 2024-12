Ilfattoquotidiano.it - Alberto Tomba non le manda a dire: “Ci voleva uno come Sinner. Io attendo un mio erede anche se non è facile”

“Ciunolui, ho sognato anni fa che sarebbe arrivato qualcuno in grado di diventare il numero uno del mondo, ed ecco qua Jannik“., in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato dell’attuale numero uno del ranking ATP, ma non solo. “Ogni tanto ci sentiamo, in fondo lui è un ex sciatore. Tuttavia, lui e io siamo divisi da epoche lontane e sport diversi”, ha ammessostesso ha dichiarato più volte di aver praticato da piccolo lo sci, uno degli sport più diffusi in Alto Adige, eha svelato il motivo del passaggio al tennis: “Lui ha lasciato lo sci perché non si può sbagliare, commettere un singolo errore, ma èse ci fossimo scambiati i ruoli: io potevo fare il tennista, avevo il campo nel parco di casa, e lui lo sciatore“.L’ex campione di sci ha poi commentato l’incredibile 2024 del numero uno al mondo: “In questo anno di Olimpiadi e Paralimpiadi, per lo sport italiano i suoi Slam sono qualcosa di inavvicinabile“.