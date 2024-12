Quotidiano.net - Ai Golden Globe candidati anche Guadagnino e Rossellini

Tra iai2025 ci sonoChallengers di Luca, nella categoria miglior commedia o musical, e Isabellacome migliore attrice non protagonista in Conclave. Ai premi è l'anno della musica: Emilia Perez, il musical di Jacques Audiard per Netflix premio della giuria a Cannes su un signore della droga messicano che cambia sesso, ha raccolto 10 candidature contro le 4 di Wicked con Ariana Grande e Cynthia Erivo sulle streghe del Mago di Oz. In corsa come miglior commedia o musical, oltre a Challengers,Anora, A Real Pain con Kieran Culkin e The Substance con Demi Moore.