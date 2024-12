Ah ecco Jannik Sinner basta questa giacca per scatenare la polemica sul tennista

Leggi su Caffeinamagazine.it

è ormai il re del tennis da diverso tempo. Il campione italiano, che coi suoi compagni ha vinto la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo, è stato visto in questi giorni ad Abu Dhabi con una splendida. E quando si è scoperto il prezzo della stessa sono tutti rimasti senza parole. E non sono mancati anche gli attacchi nei confronti dello sportivo.Infatti,è stato messo nel mirino dopo che si è saputo il prezzo dellaindossata, che era ovviamente griffata. Il23enne di San Candido è stato ospite d’onore nel Gran Premio di Formula 1 e, insieme a lui, erano presenti il suo coach Simone Vagnozzi nonché i suoi collaboratori Panichi e Badio. L’occasione è stata propizia per farsi anche qualche foto col pilota della Ferrari, Charles Leclerc.