Agresti sottolinea: «L'Inter non ha tre competizioni, ma quattro!»

DIFFERENZA – La lotta scudetto in Serie A si accende con l'Atalanta adesso in testa da sola e Inter, Napoli e Lazio ad inseguire. Stefano Agresti, su Radio Radio Mattino Sport e News, sottolinea però un aspetto da non sottovalutare: «L'Inter gioca quattro competizioni perché la supercoppa italiana è una competizione, ha il campionato, la Coppa Italia e la Champions League. Il Napoli gioca solo la Serie A. Questo conta tantissimo, lo stesso vale per Lazio e Atalanta, che hanno impegni pure in Coppa Italia, in Europa e in Champions League. Al Napoli sono rimaste quelle venti partite di campionato e basta».