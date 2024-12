Messinatoday.it - Addio Posta a Camaro inferiore e Massa San Giorgio, è protesta: "Disagi inimmaginabili, sarà caos"

Leggi su Messinatoday.it

L'ufficiole di(San Luigi), potrebbe chiudere in maniera definitiva già dal prossimo mese con grandeo per i residenti. E non è nemmeno l'unico ufficio destinato ad essere soppresso perché anche aSanè apparso il cartello che avvisa gli utenti sulla.