Accoltellata davanti a un centro commerciale, grave 24enne

AGI - Una donna di 24 anni è stata aggredita a Giussano, in provincia di Monza Brianza. È accaduto - come riferito dall'Areu - poco prima delle 13.30 nell'area delGran Giussano in via Prealpi. Lache ha riportato una ferita alla schiena è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.