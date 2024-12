Torinotoday.it - Abortisce dopo l'amniocentesi a Torino e denuncia i ginecologi: il racconto della donna in tribunale

“Il ginecologo ha solo spruzzato la clorexidina e passato una garza sul mio addome. Non c’è stata la detersione cutanea, non ha fatto movimenti circolari per igienizzare la pelle prima dell’esame”. È questo uno dei punti chiave del processo in corso aldinei confronti di due.