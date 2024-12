Bergamonews.it - A Ponteranica fiera dei vignaioli indipendenti

. Vite in Libertà presenta un nuovo appuntamento per ladei produttorie coltivatori, che fanno della qualità e del rispetto dell’ambiente le loro priorità. La quinta edizione, in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre, presenta una grande novità: un cambio di location che trasferisce l’attività dagli storici spazi di ExSA in Città Alta a sperimentare un nuovo spazio presso il Bopo di.L’iniziativa, organizzata da un gruppo di persone volontarie in collaborazione con Arci Maite Aps e Bopo, ripropone il suo format tradizionale: due giornate didida tutta Italia dove incontrare i produttori, scoprire e degustare nuovi vini e socializzare. L’edizione 2024 presenta 29 aziende con 27 produttori di vino, 1 produttore di salumi e 1 produttore di ortaggi.