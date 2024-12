Monzatoday.it - A Monza arriva la "strada dei bambini": auto vietate e spazio ai giochi

Leggi su Monzatoday.it

ai. Via Omero si trasforma nelladei. All’inizio solo per qualche ora, per un test: venerdì 13 dicembre dalle 12 alle 18. Ma se la sperimentazione andrà bene si potrà pensare l’istituzione di un’area pedonale per sperimentare la trasformazione in