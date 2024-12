Lanazione.it - A Montignoso sgomberato il centro sociale Casa rossa

(Massa Carrara), 9 dicembre 2024 – E' statoquesta mattina ildi(Massa Carrara), excantoniera occupata da alcuni anni. Sul posto numerosi agenti della polizia di Stato. Oggi alle 18 è stata annunciata, all'ex cinema Astor di Massa, un'assemblea pubblica mentre ieri si è svolto un corteo, cui hanno partecipato alcune centinaia di persone, a sostegno del. "è ovunque, non si sgombera un'idea - scrivono gli ex occupanti su Facebook, postando alcune immagini dello sgombero -. Oggi è stato eseguito lo sgombero dellaoccupata, ma la comunità resistente che si è costruita in questi anni non si può sgomberare. Oggi salutiamo, momentaneamente, uno spazio fisico, un luogo di socialità, undi discussione e di lotta, un posto in cui siamo cresciuti.