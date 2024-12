24enne accoltellataè grave Fermato ex

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.40 E' stato rintracciato ea Stradella (Pavia) il giovane che ha accoltellato alla schiena l'ex fidanzata di 24 anni, fuori da un supermercato a Giussano (Monza). La ragazza è ricoverata in gravi condizioni a Monza. E' stata accoltellata ripetutamente alla schiena. Ilera ai domiciliari per averla aggredita lanciandole dell'acido. Il giovane ha violato i divieti imposti dal giudice e avrebbe dato appuntamento alla sua ex fuori un centro commerciale