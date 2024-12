Zaini rubati nel milanese, squadra pugliese di calcio a 5 costretta a rinunciare alla partita

Leggi su Sportface.it

Brutta disavventura per il Bitonto C5 Femminile,campione d’Italia in carica nel campionato dia cinque femminile. Mentre lasi era fermata in un ristorante a Peschiera Borromeo, nel, per pranzare prima di recarsi a San Donatoper lacontro il Kick Off, infatti, sono statidiecisu dodici, oltre ai documenti da consegnare all’arbitro, rendendo quindi impossibile giocare la sfida di Serie A. Un “vergognoso furto” scrive lasui propri social. “Giro l’Italia in lungo e in largo e ogni volta mi devo sentire le battute sulla delinquenza e sui furti della mia città – ha commentato il presidente Silvano Intini –. Ma poi mi capita di venire a Milano, fermarmi a mangiare con lain un ristorante a Peschiera Borromeo, nella periferia di Milano, uscire che hanno rubato tutti gliimpedendoci di giocare unaimportante contro la Kick Off.