Vincenzo Malinconico – Avvocato d'Insuccesso 2: anticipazioni terza puntata di domenica 15 dicembre 2024

Massimiliano Gallo torna a vestire i panni diper le quattro nuove puntate della seconda stagione, che vedranno il suo personaggio come sempre impegnato a risolvere le proprie beghe familiari e tanti casi legali. Uno in particolare, quello di una prostituta morta dopo aver deciso, proprio con il suo aiuto, di cambiare vita. A seguire ledi tutte le puntate, aggiornate di settimana in settimana.2:di15Guai per il figlio dell’S2 – E3: Alf vuole realizzare un documentario su un santone, capo di una strana setta, ma quando si reca ad intervistarlo, lo trova morto. La sua reticenza a parlare è dovuta al fatto che ha visto Fareed, il suo primo amore, sulla scena del crimine e teme che il giovane possa essere implicato nell’omicidio.