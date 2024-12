Sport.quotidiano.net - Vikings Rubiera battono Raimond Sassari 31-30: prima vittoria in Serie A Gold

Leggi su Sport.quotidiano.net

stagionale per i, che inaugurano il girone di ritorno dimaschile superando 31-30 il, terza forza del torneo. Un risultato inatteso, ma che certifica i progressi dell’ultimo periodo: la squadra di Galluccio è avanti 28-23 ma, nel finale, rischia di essere raggiunta, coi sardi che arrivano fino al -1: è De La Santa (8 centri, il più prolifico dei suoi) a firmare il definitivo +2 che fa esplodere di gioia il PalaBursi, regalando nuova linfa alle speranze di salvezza dei rossoblù. Il migliore in campo è stato il portiere cileno Gonzalez, che festeggia così nel migliore dei modi la convocazione in nazionale per i campionati del mondo.