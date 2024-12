Modenatoday.it - VIDEO | Il maltempo non ferma l'omaggio dei Vigili del Fuoco all'Immmacolata

Leggi su Modenatoday.it

Come da tradizione, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, nella solennità dell'Immacolata idelhanno portato unfloreale alla Madonna in piazza Garibaldi a Sassuolo ed in Piazza Grande a Modena dopo la Santa Messa celebrata da Mons. Erio Castellucci.I pompieri.