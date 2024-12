Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2024 ore 19:30

18.20SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNAMENTRE IN CARREGGIAT INTERNA SI RALLENTA TRA ìTRA LE USCITE NOMENTANA ETRAMOPERCORRENDO LA DIRAMAZIONENORD RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORD0O IN INGRESSO NELLA CAPITALEMENTRE SULLA DIRAMAZONESUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO ANULARESULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA APRILIA DIREZIONE LATINAIN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIAMENTRE IN V IA NETTUNENSE SI RALLENTA A FRATTOXCHIE ALTEZZA VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral