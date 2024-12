Ilfattoquotidiano.it - Ventenne senzatetto si addormenta nel cassonetto della plastica e si sveglia un attimo prima di entrare nel tritarifiuti

Si èto giusto in tempo. A Verona un ragazzo di circa vent’anniha rischiato di finire stritolato nel compattatore dei rifiuti mentre dormiva in unper la raccoltadove, tra venerdì e sabato, aveva trovato rifugio per la notte.Per pura fortuna non è stato schiacciato dal compattatore in fase di raccolta e poi ha scampato ilperché si èto durante l’operazione di svuotamento al centro smistamento rifiuti nella sede di Amia, l’Azienda comunale di igiene ambientale. Quando è stato buttato a terra dalla macchina è caduto fratturandosi un braccio, è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato all’ospedale di Borgo Trento.L'articolosinele siundinelproviene da Il Fatto Quotidiano.