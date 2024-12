Agi.it - Venezia-Como 2-2, pareggio sotto la bufera

AGI - La sfida frafinisce 2-2 in pieno maltempo. I veneti sono passati in vantaggio grazie a Nicolussi Caviglia. Ilha poi pareggiato grazie all'autogol di Candela e poi Belotti, ha segnato il gol del momentaneo vantaggio. Ma ilsi fae non molla ed ecco ildi Oristanio al 30esimo del secondo tempo, sfruttando il calcio d'angolo e il vento forte. Spazio all'88esimo per un terzo gol di Nicolussi Caviglia che viene però annullato dal Var. Più in dettaglio, sono stati quattro gol che sono valsi unin una serata estremamente condizionata dalle raffiche di vento e dalla pioggia. Uno scontro salvezza quanto mai vibrante ed equilibrato, che lascia la squadra di Eusebio Di Francesco all'ultima posizione della classifica. Il primo spunto pericoloso della gara è quello di Strefezza, che scambia con Nico Paz e prova a sorprendere Stankovic dalla distanza, reattivo in tuffo.