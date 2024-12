Lanazione.it - Unione Sportiva Pistoiese: la vera data di fondazione svelata

Per i colori arancioni l’8 dicembre non può essere un giorno come gli altri. In tale, ben 103 anni fa, il settimanale Il Popoloriportò sulle proprie colonne la notizia della composizione del primo consiglio direttivo dell’, che vide come pionieri Terzilio Bizzarri, numero uno della Ginnastica Libertas, e Ciro Papini, industriale tifoso di calcio. E per la prima volta da quando sono emerse le nuove fonti, anche l’attuale società della Fcha mostrato un’apertura alla ricostruzione storica portata avanti dal giornalista Giacomo Carobbi. Nella sezione ’Storia’ del sito ufficiale del club arancione, campeggia infatti da alcuni giorni il seguente testo: "Laconvenzionale delladel club risale al 21 aprile del 1921, ma successivamente alcune importanti ricerche storiche hanno attribuito l’evento fondativo all’8 dicembre di quello stesso anno".