Un magico risveglio ecco la neve in Toscana | le splendide immagini

Firenze, 8 dicembre 2024 – Già ieri, sabato 7 dicembre, era iniziata a scendere copiosa dal cielo. Ma è nella mattina di oggi, domenica 8 dicembre, che è finalmente arrivata lain. E come avevano annunciato le previsioni meteo, non solo in montagna, anche a quote collinari. E così gli abbondanti centimetri di fiocchi bianchi caduti nella notte hanno regalato unin questo giorno di festa dell’Immacolata. Qui sopra siamo al Pratomagno, il dorsale che si innalza tra il Valdarno e il Casentino. Siamo tra la provincia di Arezzo e Firenze. Tutta la zona è stata interessata da una abbondante nevicata. Stupende leche arrivano dal Secchieta, ma anche a quote minori, come alla Consuma. Che dire dell’Abetone e di tutta la Val di Luce. Già ieri i fiocchi bianchi avevano coperto tutta la montagna pistoiese, ma di stamani sono queste spettacolariche vedete sopra.