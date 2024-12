Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Trump risoluto come sempre, trilaterale proficuo”

“Ho avuto un incontrobuono econ il presidente Donalde con il presidente Emmanuel Macron all’Eliseo” scrive su X il presidente ucraino Volodymyr. “Il presidente, si è mostrato. Lo ringrazio. Esprimo anche la mia gratitudine a Emmanuel per aver organizzato questo importante incontro”. “Tutti vogliamo che questa guerra finisca il prima possibile e in modo giusto. Abbiamo parlato del nostro popolo, della situazione sul campo e di una pace giusta“, ha aggiunto il leader ucraino. “Abbiamo concordato di continuare a lavorare insieme e a rimanere in contatto. La pace attraverso la forza è possibile”.