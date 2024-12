Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, buon incontro con Trump, parlato di pace giusta

Leggi su Lapresse.it

Milano, 8 dic. (LaPresse) – “Ieri ho fatto visita al Presidente Emmanuel Macron al Palazzo dell’Eliseo e ho avuto uncon il presidente Donald”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyrsui social. “Ho affermato che abbiamo bisogno di unae duratura, che i russi non potranno distruggere in pochi anni, come hanno fatto ripetutamente in passato”, ha aggiunto, “questo è chiaro non solo per il nostro Paese e la nostra regione”.