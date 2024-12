Quotidiano.net - Trump, 'Zelensky vuole un accordo con Mosca'

Il presidente eletto americano, Donald, ha fatto appello per un "cessate il fuoco immediato" in Ucraina e per l'avvio di "negoziati" e ha affermato che il presidente ucraino, Volodymyr, "vorrebbe concludere un" conper mettere fine al conflitto. Ieria Parigi ha avuto un incontro trilaterale all'Eliseo cone con il presidente francese, Emmanuel Macron.