Tredicesime in arrivo 513 mld +78%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.18 Crescita dell'occupazione e rinnovi contrattuali danno una spinta alle. Quest'anno saranno oltre 32 milioni i dipendenti e pensionati italiani a ricevere la mensilità aggiuntiva per un totale di circa 51,3 miliardi di euro, il 7,8% in più del 2023. Lo stima Confesercenti-Ipsos. La tredicesima in parte sarà assorbita da spese fisse, conti in sospeso e risparmio, ma dovrebbe comunque avere un impatto rilevante anche sui consumi di fine anno, Il 78% prevede di usarne una parte (18,7 mld) per le festività.