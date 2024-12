Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-12-2024 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdedalla redazione Buonasera e ben trovati all’ascolto per una manifestazione politica al Circo Massimo da oggi al prossimo 15 dicembre saranno possibili chiusure aldi via del Circo Massimo via dei Cerchi via dell’Ara massima di Ercole e di Piazzale Ugo La Malfa Intanto in zona Boccea resta chiuso per accertamenti tecnici su un edificio il Trento di via Bonifazi da Largo Gregorio XIII a via Pio VII chiusura anche in largo Gregorio XIII da via Boccea raccomandiamo quindi di fare attenzione alla segnaletica inoltre vi ricordo che fino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e del Tridente saranno attive tra le 6:30 e le 20 stesso orario esteso anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre bene da Massimo Beschi è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di queste ed altre notizie per consultare il sito