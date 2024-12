Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-12-2024 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati all’ascolto diverse le manifestazioni legate alla festa dell’Immacolata in programma nel pomeriggio sulle strade del centro fino alle 17 le chiusure divieti di sosta in Piazza Santa Maria Maggiore via del Tritone in via del traforo possibile anche la chiusura della stazione metro Spagna in Piazza del Popolo alle 18 la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e contemporaneamente delle luminarie di via del Corso per il regolare svolgimento della cerimonia prima e chiusure stradali a partire dalle 15 fino alle 16 ma per lavori la tangenziale est e tra viale di Tor di Quinto in largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico chiusure alper una manifestazione politica invece al Circo Massimo chiuse via del Circo Massimo via dei Cerchi via dell’Ara massima di Ercole e piazzale Ugo La Malfa deviazioni per numerose linee di bus dettagli ed altre notizie sul sito