Baritoday.it - Stelle di Natale immancabili nelle abitazioni dei pugliesi: "In sei case su dieci per le feste 2024"

Leggi su Baritoday.it

Anche per le festività, in Puglia, è boom delledi. Le vendite dell'iconica pianta, capace di resistere strenuamente alla siccità, sono partite già dal mese di novembre e si stima che sarà presente in 6su 10, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Sono.