Quotidiano.net - Stellantis, dai lavoratori Trasnova una lettera a Mattarella

Leggi su Quotidiano.net

"Idellahanno inviato unaal Presidente della Repubblica per illustrargli lo stato della vertenza e per chiedere un intervento affinché nessun posto di lavoro vada perso. Martedì al Mimit ci sarà l'incontro con, auspichiamo che il ministero presenti al tavolo una proposta che salvaguardi attività lavorative e livelli occupazionali". A darne notizia sono Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile settore automotive Fiom Napoli. "Caro Presidente - si legge nella- ti scrivono i 54dellache lavorano allo stabilimentoGianbattista Vico di Pomigliano d'Arco. Dal 2 dicembre siamo in presidio permanente davanti ai sei ingressi della fabbrica perchèha deciso di non rinnovare la nostra commessa.