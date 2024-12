Universalmovies.it - Star Trek | Il trailer ufficiale del film Section 31

Paramount+ ha partecipato quest’oggi al Comic Con Experience di San Paolo dove ha presentato ildi31.Con un’uscita fissata dallo streamer per il 24 gennaio 2025, ilche farà da spin-off alla serie di successo: Discovery questa sera si è presentato prima al pubblico del CCXP per poi gettarsi in pasto al popolo della rete con unassolutamente spettacolare. Il premio Oscar Michelle Yeoh, ovviamente, riprenderà il ruolo dell’imperatrice Philippa Georgiou già interpretato magistralmente in Discovery.Nel, l’Imperatrice Philippa Georgiou si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare. Incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti, deve anche affrontare i peccati del suo passato.31 Il31 Note di Produzione31 è stato originariamente pensato come una serie spin-off di: Discovery.