Spacciava nel bosco. Colto sul fatto. Finisce in carcere

Per scovarlo, la Polizia ha cinturato la zona in cui aveva creato il suo quartier generale di spaccio, riuscendo a fermarlo nonostante il suo tentativo di fuga. È stato così arrestato Mourad Errami, marocchino di 24 anni, individuato all’interno di un’area boschiva a Villa Guardia. Gli agenti della Mobile lo hanno sorpreso nel suo bivacco mentre era intento a confezionare le dosi di droga. È stato trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina, 2500 euro in contanti e tutto il necessario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Portato in Questura l’uomo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti su disposizione del magistrato di turno, Michele Pecoraro, e portato inal Bassone in attesa di eventuali ulteriori sviluppi di indagine sulla sua attività. Pa.Pi.