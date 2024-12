Ilgiornaleditalia.it - Snowboard, doppietta Italia nella tappa cinese dello Slalom Parallelo

In Copa del Mondo Daniele Bagozza supera in finale Gabriel Messner ROMA -. Daniele Bagozza supera in finale Gabriel Messner nellodi Yamquing (Cina) e l'è ancora in trionfo. Quarto successo consecutivo in altrettante giornate di gara per la sq