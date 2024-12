Oasport.it - Slittino, cancellato il team relay di Igls per problemi tecnici

La prova didella tappa di-Innsbruck, valevole come secondo appuntamento della Coppa del Mondo di2024-2025, non si è potuta disputare. La Federazione internazionale ha, infatti, annunciato la cancellazione della gara che, in teoria, sarebbe dovuta scattare alle ore 13.30.Cos’è successo esattamente? Sul budello tirolese la prova di staffetta è stata prima rinviata di 20 minuti, quindi ufficialmente depennata dal calendario. A, nella giornata odierna, si è abbattuta una fitta nevicata, ma la motivazione ufficiale addotta dalla FIL era inerente a “”. Le otto nazionali, Italia compresa, quindi, sono costrette a chiudere anzitempo il loro fine settimana austriaco. A questo punto il calendario della stagione prevede la tappa di Oberhof (Germania) che si disputerà nel corso del prossimo weekend (14-15 dicembre) prima della pausa per le vacanze natalizie che si concluderà in occasione del 4-5 gennaio 2025 in quel di Sigulda (Lettonia).