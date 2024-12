Lapresse.it - Siria, Tajani: “Assad è finito. Auspichiamo unità del Paese”

“Il regime dimi pare non esiste più, sembra difficile ci sia ora una reazione, ci sarebbe stata prima. Non c’è stata dalla Russia, dall’Iran, non si è vista neanche Hezbollah”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioparlando con i giornalisti alla Farnesina. “Credo che la sconfitta del regime sia chiara. Vediamo cosa succederà adesso, per noi è importante l’della“, ha aggiunto.