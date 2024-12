Sport.quotidiano.net - Serie D: Lentigione sfida Fiorenzuola al Levantini, Mordini e Parisi nuovi acquisti

La 15ª giornata d’andata del campionato diD vede di fronte oggi alle 14,30 aldila formazione locale allenata da Stefano Cassani e ildiretto in panchina da Vincenzo Cammaroto. Le squadre sono oggi agli antipodi, con l’unico lato in comune di un acquisto settimanale e l’intenzione di essere ancora presenti sul mercato: ilha ingaggiato il centrocampista offensivo Diego, ilha pensato alla difesa con l’arrivo di Tino, un campionato a Catania in B e tantaC. All’opposto vanno invece le aspettative e la realtà. Ilè un po’ la sorpresa di questo inizio di campionato, con il suo terzo posto e i 29 punti alla pari del Ravenna: è in piena zona play-off. Il, precipitato in D dopo tre stagioni diC, è 15° alla pari del San Marino con 12 punti, è un po’ la delusione del torneo ed è in zona play-out.