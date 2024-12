Lapresse.it - Serie A, Verona-Empoli 1-4: doppietta di Esposito

Leggi su Lapresse.it

L’riprende il cammino dopo la sconfitta col Milan, dilagando sul campo del, battuto per 1-4, nella quindicesima giornata diA.Il racconto del matchGli scaligeri non entrano mai in partita e subiscono l’uno due diche mette a segno unanel giro di appena tre minuti (la prima rete arriva al 16?, la seconda al 19?). Sul finire del primo tempo Cacace mette a segno il terzo gol dei toscani che chiudono virtualmente i giochi. Al 35? ilprova a riaprirla con Tengstedt, ma le speranze di rimonta durano appena sette minuti. È il 42?, infatti, quando Colombo fissa la partita sul definitivo 1-4. Il successo consente all’di raggiungere i 19 punti, mentre il(alla quarta sconfitta consecutiva) resta a 12, pienamente invischiato nella lotta per la salvezza.