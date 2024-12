Serie A 15 turno | Verona-Empoli 1-4

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.00 Sempre più 'chic' (9° posto) la classifica dell', che strapazza il malmessoal Bentegodi: 1-4. Hellas a picco nel 1°tempo,con i toscabravi e anche fortunati:doppietta Esposito al 16' (tiro deviato da Magnani) e 19',il tris è di Cacace al 33'(stavolta tocca Tchatchoua). Tengstedt accorcia per i gialloblù (36'),ma risponde subito Colombo con un bel sinistro nell'angolino (42').Nella ripresa tre occasioni per l'(Gyasi,Ekong,Marianucci) due per il(Mosquera),ma la partita ormai è già scritta.