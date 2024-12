Lapresse.it - Sei anni fa la tragedia nella discoteca di Corinaldo. Le immagini d’epoca dei vigili del fuoco

Leggi su Lapresse.it

notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 cinque ragazzi e una madre di 39persero la vita durante una serata alla“Lanterna Azzurra” di, comune in provincia di Ancona. Cinquantanove le persone ferite. Le vittime erano in attesa dell’esibizione del cantante trap Sfera Ebbasta quando vennero travolte da un improvviso fuggi fuggi. La calca si scatenò dopo che alcuni giovani spruzzarono una sostanza urticante per derubare i presenti. Nel dicembre del 2022 la Cassazione ha confermato le condanne dai 10 ai 12di reclusione per i sei giovani appartenenti alla cosiddetta “banda dello spray”.