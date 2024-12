Liberoquotidiano.it - Scuola: Sinistra Italiana, 'ieri in piazza perché istruzione non è costo superfluo'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Associazioni degli studenti, degli insegnanti, dei ricercatori, dei genitori:a Roma per dire al governo Meloni che l'non è un, ma l'investimento più importante per il presente e il futuro del Paese ; per dire al ministro Valditara che non permetteremo mai che lavenga trasformata in una fabbrica di manodopera a basso, né che i docenti (giovani e meno giovani) siano condannati al precariato a vita. E per dire alla destra: giù le mani dagli studenti, dagli insegnanti e dal loro diritto al dissenso e alla protesta". Lo scrive su Facebook il responsabilediGiuseppe Buondonno dopo il presidio Avs di sabato pomeriggio davanti al ministero dell'."In molti ci hanno ringraziato per il nostro lavoro, noi - prosegue l'esponente di Avs - ringraziamo loro, in particolare i più e le più giovani, come ha ricordato Nicola Fratoianni concludendo la manifestazione, non cedono alla rassegnazione.