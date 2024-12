Thesocialpost.it - Schianto tremendo. Fausto non ce la fa e muore sul colpo: “Furgone preso in pieno”

Leggi su Thesocialpost.it

Tragico incidente ieri pomeriggio, sabato 7 dicembre, sulla provinciale 573, al confine tra le province di Bergamo e Brescia.Luigi Belotti, 76 anni, residente a Cividino, frazione di Castelli Calepio (BG), ha perso il controllo della sua Citroen C8 mentre percorreva la strada. L’auto ha prima colpito un guardrail che costeggiava la provinciale, per poi finire contro unVolkswagen che proveniva in senso opposto.Leggi anche: Aggressione sul regionale Milano-Bologna: capotreno colpito da un passeggero violentoLe dinamiche dell’incidenteL’incidente è avvenuto nei pressi del ponte sul fiume Cherio, un punto particolarmente trafficato della zona. Ancora da accertare le cause precise che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo, ma non si esclude un malore improvviso.