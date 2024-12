Sbircialanotizia.it - Scala, 12 minuti di applausi per ‘La forza del destino’: suona l’inno alla pace

Successo per l'opera di Verdi, qualche 'buh' per Netrebko e fiori dal palco Dodicidi, fiori giù dal loggione e tutti in piedi ad applaudire. Così si conclude la Primadi Milano. A dispetto della leggenda sulla cattiva sorte (salvo qualche piccolo incidente di scena, come la corda di un violino .