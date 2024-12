Scala 12 minuti di applausi per ‘La forza del destino’ | suona l’inno alla pace

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dodicidi, fiori giù dal loggione e tutti in piedi ad applaudire. Così si conclude la Primadi Milano. A dispetto della leggenda sulla cattiva sorte (salvo qualche piccolo incidente di scena, come la corda di un violino saltata durante lo spettacolo), il pubblico premia ‘Ladeldi Giuseppe Verdi, che inaugura la stagione lirica 2024-25, tributando un’ovazione all’opera diretta dal maestro Riccardo Chailly, con una Anna Netrebko in forma eccezionale. Dentro al teatrosi leva forte e chiaro. All’esterno, invece, va in scena la protesta, con i manifestanti del corteo milanese che hanno lanciato petardi e fumogeni per dire noguerra. Due facce della stessa medaglia, si potrebbe dire, due modi diversi di inneggiarein un periodo storico scosso da tante guerre, da quella in Medioriente a quella in Ucraina.