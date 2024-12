Vanityfair.it - Sara Curtis, il futuro del nuoto azzurro: «Il mio segreto? La concentrazione»

Leggi su Vanityfair.it

A diciotto anni ha già il record italiano dei 50 metri stile libero, oltre a quelli dei 50 metri dorso e 50 metri stile libero in vasca corta. La ragazza di Savigliano è stata a Parigi, ma punta a Los Angeles e intanto va a Budapest per i mondali in vasca corta