Fanpage.it - Salvatore Esposito truffato, l’attore di Gomorra denuncia il socio in affari: “Spariti 100mila euro”

Leggi su Fanpage.it

, volto di Genny Savastano in, hato l'exAndrea Zinnia per truffa aggravata. I due nel 2021 avevano fondato una società per scovare giovani talenti tra i calciatori.