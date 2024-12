Tg24.sky.it - Roma, attivista spagnola tenta di avventarsi su auto corteo del Papa: bloccata

Un momento di tensione ha caratterizzato l'arrivo diFrancesco in Piazza di Spagna per l'omaggio alla statua dell'Immacolata.Un’, che con altre tre manifestava contro la corrida, ha scavalcato la transenna della piazza e hato diverso una delledelle. I poliziotti e i gendarmi sono intervenuti subito per bloccarla. Il, dopo alcuni istanti, ha comunque potuto riprendere il suo percorso e ha iniziato normalmente il previsto atto di venerazione alla Vergine.