Rolfes ds Leverkusen | Tah? La nostra posizione è chiara Ma dipende da lui!

Simon, direttore sportivo del, ha parlato della situazione di mercato legata a Jonathan. Tuttorà dalla volontà del calciatore, sul quale c’è anche l’Inter.IL COMMENTO – Simonsi è espresso a Sky Sport DE sul futuro del calciatore del BayerJonathan, seguito dall’Inter per un eventuale acquisto a parametro zero. Il direttore sportivo della squadra tedesca ha ribadito quelle che sono le posizioni delle parti in causa: «Abbiamo sempre tenuto un dialogo aperto e onesto. Lui è un giocatore importante per noi, sa quanto lo stimiamo. Sia per ragioni di campo che di spogliatoio. Siamo felici di averlo, ma conosciamo la situazione. Il suo contratto è in scadenza, per cui potrebbe andarsene. Lasperanza è di trattenerlo. nel calcio, spesso, le cose possono cambiare».