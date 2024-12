Ilpescara.it - Rifacimento strade e marciapiedi in diverse vie di Spoltore: partono i lavori e scattano i divieti

Leggi su Ilpescara.it

Via aididicomunali di via Senna, via Vasto, via Lanciano, via Varsavia, via Rubicone e via Liri a. Con la partenza dei cantieri scatteranno anche le interdizioni al traffico e idi sosta dall’11 al 20 dicembre:in vigore dalle 7.