Corriereadriatico.it - Ragazza si tuffa in mare in piena notte, milite della Croce Azzurra la sente e insieme all'assessore Marcattili la salva

Leggi su Corriereadriatico.it

PORTO SAN GIORGIO - Paura nella notta tra sabato e oggi: una- non italiana da quanto accertato - si è allontanata dal lungoe per cause ancora da mettere a fuoco è.