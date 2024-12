Agrigentonotizie.it - Raffiche di vento a Sciacca e Santa Margherita, caduti diversi alberi

Leggi su Agrigentonotizie.it

Fortefranella notte:sono stati abbattuti al suolo provocando disagi e facendo rischiare incidenti.I vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Foggia e in via Marco Polo, nella città delle terme. Segnalazioni di rischi anche in centro dove.