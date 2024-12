Ilgiorno.it - Quattordici defibrillatori nelle scuole sprovviste. Duecento da addestrare

semiautomatici per leche ne sono ancorae un corso peroltretra insegnanti e personale tecnico, amministrativo, ausiliario. Il progetto sarà finanziato con poco meno di 40mila euro dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. La proposta è arrivata dalle tre Croci cittadine: la Rossa, capofila, l’Azzurra e la Verde. I corsi di formazione dureranno 5 ore per gruppi che non devono superare le 10 persone. L’obiettivo è essere pronti per fine 2025. "Quando i corsi saranno ultimati – spiega Marco Bonacina, presidente della locale Croce Rossa – verranno installati i, inseriti nella rete del 118". Ledovranno accollarsi l’onere della manutenzione. I dispositivi andranno a tredell’infanzia comunali (Cararola, Cecconi Cervi e Deomini), a due statali (Bianchi e Pistoja-Mastronardi), alle paritarie Addolorata per l’infanzia e alla San Giusppe (dall’infanzia alle superiori), a 6 primarie statali (Marazzani, Regina Margherita, Vidari, Ricci, Negri e Don Milani) e alla media Bramante.