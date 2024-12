Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Donne a Beaver Creek, gli uomini tornano in Europa: programma, orari, tv

Mentre stiamo vivendo le ultime battute del weekend didella Coppa del Mondo di sci2024-2025 è già tempo di pensare ai prossimi impegni. Cosa prevede il? Ledaranno il cambio agli, mentre il comparto maschile sarà di scena in Val d’Isere in vista di due prove tecniche.Il Circo Bianco al femminile, quindi, sarà impegnato sulle nevi del Colorado, a, per due prove veloci sulla celebre Birds of Prey. Dopo tre giorni di prove, tra mercoledì 11 e venerdì 13 dicembre, si inizierà a fare sul serio sabato 14 dicembre alle ore 19.00 con la discesa, mentre domenica 15 al medesimoo si chiuderà con il superG.Passando agli, invece, siggerà in Val d’Isere sulla pista denominata La face de Bellevarde. Si partirà sabato 14 dicembre con il gigante (prima manche alle ore 09.